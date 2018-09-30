Kia покажет гибридную версию нового Sportage

Презентация новинки от Kia должна пройти в рамках Парижского салона.

Крупный автофорум открывается 2 октября в столице Франции. Помимо прочих премьер, свою гибридную новинку представит и южнокорейский производитель.

Впервые гибридный вариант Kia Sportage был анонсирован еще весной текущего года. И вот теперь пришло время показать серийный образец.

Есть несколько комплектаций Sportage модельного ряда 2019 года. Они отличаются другими фарами, иным дизайном бамперов и решетки радиатора.

В стандартной версии кроссовер снабжен дизельным мотором на 1,6 литра с мощностью в 113 или 114 лошадиных сил. Трансмиссия представлена в виде механики или «робота».

Если же говорить о гибридной версии, то дизельный мотор на 2 литра дополнится электронной установкой на 48 вольт. Она будет помогать дизельному двигателю и подпитывать электрооборудование автомобиля.