Зимой каршеринг превращается в квест

Эксперты говорят, что с каждым годом рынок каршеринга в столице растет на 200% — это больше, чем в любом другом городе мира. Автопарк уже составляет 12 тысяч машин. Больше всего у « Яндекс . Драйв» — почти 4,5 тысячи автомобилей. Из-за его активной экспансии многие мелкие игроки, как говорят эксперты, или уже покинули рынок, или близки к этому.

В целом автопарк каршеринга в Москве стал разнообразнее: теперь можно прокатиться и на Porsche Macan , и даже на легендарном «Гелендвагене». Их нет в обычном доступе, но по запросу вы можете, пусть и на несколько минут, прикоснуться к миру автомобильной роскоши. Каршеринг — это удобно и практично. Летом. А вот зимний каршеринг сопряжен со множеством трудностей. Например, десять минут чистить от снега машину — в вечернее время это 90 рублей.

Павел Федоров ведущий телеканала «Автоплюс» «Главный челлендж, конечно, это где находятся автомобили. Все помнят прекрасно снегопады в прошлом году: ты подходишь к автомобилю, а машина стоит в сугробе. Я рядом с телецентром „Останкино“ наблюдал ситуацию, когда машина стояла пять дней просто с метром снега на крыше, никто не решался ее чистить, потому что чистишь ты за свой счет, то есть время осмотра уже идет, а при этом тронуться с места ты можешь только минут через 10-15. Прогрев автомобиля. То есть ты тратишь на это все-таки какое-то время. Второй момент — „незамерзайка“: она кончается очень быстро, люди ее не заливают. Третий момент — подогрев сидений есть у всех, а вот с резиной — вопрос».

Особенно остро стоит проблема на заднеприводных автомобилях, в частности на «Смартах», которые сейчас распространены в сервисах поминутной аренды. Машины заносит на поворотах, и неопытный водитель может легко попасть в ДТП. Еще на арендованной машине можно банально не уехать. Прошлой зимой лично я не смог уехать ни на одном стоящем поблизости каршеринге — невозможно было выехать. Хорошо, что за безуспешную попытку воспользоваться сервисом мне вернули деньги.

Каршеринговые сервисы стараются сделать свой сервис максимально удобным для использования зимой, но этому мешают не только погодные условия, но и сами пользователи, говорит сооснователь Belka Car Екатерина Макарова

— В каждом каршеринге должна быть щетка, которая должна очищать автомобиль. Их воруют — это большая проблема. В том году были снегопады в феврале, за последние несколько лет таких не было. Соответственно, машину нельзя было раскопать не то что щеткой, лопатой. Мы использовали динамические тросы, чтобы вообще идентифицировать машину и вытащить ее.

— Касаемо омывающей жидкости — очень часто просто нечего лить на стекла…

— Мы ее ставили в багажники — ее тоже воруют.

Из приятного: у всех арендных автомобилей есть подогрев сидений, а у многих даже подогрев руля. Дистанционным прогревом автомобиля радуют пока не все участники рынка, но эксперты говорят, что скоро обыденностью станет и он. Зимой сервисы стараются увеличить время на осмотр автомобиля, так как осмотр в это время года превращается в очищение транспортного средства от снега и наледи. Так что зимой придется и с чужой машиной проводить ритуал со скребком и щеткой. Если, конечно, она еще будет на месте.