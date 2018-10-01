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Названы лучшие китайские внедорожники в РФ
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Названы лучшие китайские внедорожники на российском рынке 

ТК «Звезда» + ещё 2 11 часов назад
Фото: haval.ru
Эксперты назвали три лучшие модели китайских внедорожников, которые представлены в Россиии.
Автоэксперты составили топ-3 самых популярных на отечественном рынке внедорожников из Китая.
На первом месте рейтинга, составленного изданием «Автоновости дня», расположился Haval H9 с рамной конструкцией и системой полного привода, представленный в двух вариантах: с бензиновым турбомотором на 245 лошадиных сил или турбодизелем на 2.0 литра на 190 «лошадей».
Второе место досталось Geely Atlas, который также обладает системой полного привода и двумя моторами на выбор: 2,0-литровым на 139 лошадиных сил и 2,4-литровым на выдающим 149 лошадиных сил. Из недостатков специалисты указали лишь высокую стоимость внедорожника — более одного миллиона рублей.
Замыкает тройку лидеров Lifan X60. Специалисты отмечают интересный дизайн модели и его невысокую стоимость. Внедорожник имеет лишь передний природ и 1,8-литровый бензиновый мотор на 128 лошадиных сил.
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