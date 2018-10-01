Названы пять самых недолговечных автомобилей

Названы самые недолговечные автомобили

Автоэксперты составили рейтинг машин, которые начинают ломаться раньше других. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Быстрее всех с необходимостью ремонта сталкиваются владельцы китайского авто «Лифан Х50», самым проблемными частями которого являются электроника и механические элементы салона, в том числе двери.

Второе место антирейтинга досталось машине российского производства — « Шевроле Нива». Из-за нелучшей отделки салона комфортность езды на «Ниве» падает уже в течение первого года эксплуатации.

Рено Дастер» с его плохой сборкой и качеством материалов расположился на третьем месте, «Шевроле Круз» и его «хрупкая» трубка охлаждения и некачественный «автомат» — на четвертом, а « Ситроен C4 II», который испытывает проблемы с подвеской, электроникой и коробкой передач — на пятом.