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Названы пять самых недолговечных автомобилей
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Названы самые недолговечные автомобили 

Рамблер + ещё 13 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Автоэксперты составили рейтинг машин, которые начинают ломаться раньше других. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Быстрее всех с необходимостью ремонта сталкиваются владельцы китайского авто «Лифан Х50», самым проблемными частями которого являются электроника и механические элементы салона, в том числе двери.
Второе место антирейтинга досталось машине российского производства — «Шевроле Нива». Из-за нелучшей отделки салона комфортность езды на «Ниве» падает уже в течение первого года эксплуатации.
«Рено Дастер» с его плохой сборкой и качеством материалов расположился на третьем месте, «Шевроле Круз» и его «хрупкая» трубка охлаждения и некачественный «автомат» — на четвертом, а «Ситроен C4 II», который испытывает проблемы с подвеской, электроникой и коробкой передач — на пятом.
Ранее автомобильные эксперты рассказали «Известиям», как выгоднее продать бывшую в употреблении машину. По словам собеседников издания, по истечении первого года использования все авто дешевеют примерно на 10%. После этого медленнее других падают в цене популярные модели красного цвета в базовой комплектации.
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