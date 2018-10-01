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Россияне массово отказываются от машин
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Россияне массово отказываются от машин 

Рамблер + ещё 7 11 часов назад
Фото: ТАСС
Каждый четвертый водитель в России завил о готовности отказаться от автомобиля из-за расходов на обслуживание и дорогого бензина. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
По итогам опроса, четверть автомобилистов готовы отказаться от «частого использования» машины. Основной причиной возможного отказа 48 процентов из них назвали высокие цены на бензин, 15 процентов — слишком дорогое обслуживание, 12 процентов — пробки.
Еще пять процентов опрошенных хотят отказаться от машин ради заботы об окружающей среде, а четыре процента — из-за плохого состояния дорог.
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Участники опроса, которые не готовы отказаться от машин, объясняли этой рабочей необходимостью (12 процентов), расстоянием между домом и офисом (15 процентов), обязанностью возить детей в школу (11 процентов), плохой работой общественного транспорта (восемь процентов) и необходимостью перевозить семью (пять процентов).
Опрос ВЦИОМ проводился в сентябре. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан из разных регионов страны.
В другом опросе, проходившем в мае этого года, ВЦИОМ спрашивал россиян о готовности реже пользоваться личным авто. Тогда 20 процентов респондентов ответили, что допускают «ограничение использования», пять процентов допустили полный отказ от машины, а 74 процента заявили, что не согласны отказываться от автомобиля.
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