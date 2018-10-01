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ЦБ дал прогноз по ценам на бензин
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ЦБ дал прогноз по ценам на бензин 

Рамблер + ещё 7 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В Центробанке пришли к выводу, что до конца 2018 года стоимость бензина и дизельного топлива не изменится. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ЦБ о денежно-кредитной политике.
Представители регулятора считают, что бензин не подорожает благодаря мерам, принятым правительством, а также из-за расширения объемов биржевых продаж и соблюдения нефтяниками договоренностей по заморозке цен. В конце лета бензин в России в среднем стоил 43,27 рубля за литр, а дизель — 44,53 рубля за литр.
В Минэкономразвития согласились с прогнозом ЦБ.
Опрошенные газетой эксперты заявили, что сейчас розничные продавцы топлива работают себе в убыток, а в новом году цены могут вырасти из-за увеличения акцизов и налогового маневра.
По мнению сотрудника Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Валерия Семикашева, в 2019 году цены вырастут на три-четыре рубля.
По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин (на две тысячи с 7,7 тысячи рублей за тонну) и на бензин (на три тысячи с 11,2 тысячи рублей за тонну). После 4 июня цены начали снижаться.
Также власти решили провести налоговый маневр, снизив экспортные пошлины на нефть до нуля в течение шести лет (снижение начнется с января 2019 года), подняв вместе с этим налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
С 1 января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин и дизельное топливо — они вернутся к значениям, которые планировались установить на 1 июля 2018-го.
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