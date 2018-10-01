Россиян ждут новые штрафы с камер

Столичные водители, ездящие без полиса "автогражданки", начнут получать автоматические штрафы в ноябре. На первых порах — с одной камеры.

Штрафы в размере 800 рублей с камер фиксации нарушений должны были рассылаться уже как месяц, хотя первоначально систему хотели вводить в эксплуатацию еще в начале 2016 года, но процесс затянулся. Сейчас же появилась долгожданная конкретика со сроками. «Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать в ноябре. В настоящий момент идёт объединение баз для того, чтобы понимать у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает МВД РФ », — сказал "Авторамблеру" источник в ведомстве в понедельник. Но введение планируется отнюдь не повсеместно — пока что полномочия выдадут лишь одной камере, которая будет работать в тестовом режиме.

Задержка вызвана необходимостью выстраивать сложную «цепочку» от фотографии, сделанной камерой, до провинившегося водителя. Власти вынуждены создавать IT-систему, включающую в себя базу розыска машин и функцию перепроверки данных, поскольку в процессе задействовано сразу несколько баз, которые предстоит синхронизировать. При этом, столичная фотофиксация, которую, собственно, эксплуатирует ЦОДД, распознает только номер — по нему и направляется запрос в ГИБДД

Госавтоинспекция может отправлять данные и в Российский Союз Автостраховщиков (РСА) для выяснений наличия полиса, но прямого, предусмотренного законодательством контакта, у ЦОДД и РСА нет. По некоторым данным, страховщики создадут базу данных, передадут ее ГИБДД, и именно ее возьмет на вооружение ЦОДД. При этом предусмотрят и повторную проверку через запрос ГИБДД в РСА — после того как система забьет тревогу об отсутствии полиса ОСАГО у конкретного автомобиля.