Ещё
На Крымский мост пустили грузовики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крымский мост открыли для грузовых автомобилей 

ТВ Центр 11 часов назад
Протяжный гудок — приветствие идущим на встречу с полуострова грузовикам. Теперь этот участок дороги открыт для любого транспорта, сообщает "ТВ Центр". Последние ограничительные знаки сняли за несколько минут до наступления 1 октября. В полночь десяток фур тронулись по Крымскому мосту, в разы сокращая время на дорогу до полуострова.
Рефрижераторы с мясными и молочными продуктами, медикаменты, фуры со стройматериалами — то, что чаще всего везут в Крым. В обратном направлении — продукция виноделов, фрукты и овощи.
За безопасностью на мосту следит интеллектуальная система управления. В диспетчерский пункт круглосуточно стекается информация о количестве транспорта, фиксируются аварийные ситуации, сканируются и проверяются по электронным базам номера автомобилей. На экранах автоматических комплексов выводится информация для водителей — от скорости движения до метеоусловий. На Таманском и Керченском берегах организованы пункты досмотра.
Крымчане ожидают снижения стоимости товаров и расширение ассортимента. Ведь теперь поставщики экономят деньги, а водители своё время. Раньше проезд на пароме для фуры стоил порядка 40 тысяч рублей. Примерно сутки уходили на оформление документов. Но самое главное — больше не нужно ждать погоды у моря.
Автомобильную часть Крымского моста открыли в мае — на полгода раньше запланированного срока. Но из-за начала курортного сезона движение решили запускать поэтапно: сначала легковой и пассажирский транспорт, теперь грузовой. На финишной прямой — строительство железнодорожной части моста.
Работы ведутся на воде и на суше. Собрана половина морских пролетов. На готовых участках укладывают рельсы. Строительство должны закончить к концу следующего года. Самый габаритный и запоминающийся элемент моста — железнодорожную арку — оснастят архитектурной подсветкой. Чтобы фарватерный участок всегда был окрашен в цвета российского триколора.
ТВ Центр: последние новости
Правительство и ЦБ исключили подорожание бензина до конца года МВД упростило правила регистрации автомобилей Для автозаправок введут оборотные штрафы за недолив
Комментарии25
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы пять самых недолговечных автомобилей1
Россиян ждут новые штрафы с камер
Россияне массово отказываются от машин279
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших36
Nissan Qashqai получил новый турбированный мотор
Видео
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП
05:09
На Крымский мост пустили грузовики
Автоновости
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
04:12
McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке
Автоновости
00:30
Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек
ДТП
02:02
Машины резко подорожают
Автоновости Бортжурнал
00:36
Водитель Gelendwagen показал урок «обычной доброты»
ДТП
Самый быстрый в мире сарай установил новый рекорд скорости
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение