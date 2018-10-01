На Крымский мост пустили грузовики

Крымский мост открыли для грузовых автомобилей

Протяжный гудок — приветствие идущим на встречу с полуострова грузовикам. Теперь этот участок дороги открыт для любого транспорта, сообщает "ТВ Центр" . Последние ограничительные знаки сняли за несколько минут до наступления 1 октября. В полночь десяток фур тронулись по Крымскому мосту, в разы сокращая время на дорогу до полуострова.

Рефрижераторы с мясными и молочными продуктами, медикаменты, фуры со стройматериалами — то, что чаще всего везут в Крым. В обратном направлении — продукция виноделов, фрукты и овощи.

За безопасностью на мосту следит интеллектуальная система управления. В диспетчерский пункт круглосуточно стекается информация о количестве транспорта, фиксируются аварийные ситуации, сканируются и проверяются по электронным базам номера автомобилей. На экранах автоматических комплексов выводится информация для водителей — от скорости движения до метеоусловий. На Таманском и Керченском берегах организованы пункты досмотра.

Крымчане ожидают снижения стоимости товаров и расширение ассортимента. Ведь теперь поставщики экономят деньги, а водители своё время. Раньше проезд на пароме для фуры стоил порядка 40 тысяч рублей. Примерно сутки уходили на оформление документов. Но самое главное — больше не нужно ждать погоды у моря.

Автомобильную часть Крымского моста открыли в мае — на полгода раньше запланированного срока. Но из-за начала курортного сезона движение решили запускать поэтапно: сначала легковой и пассажирский транспорт, теперь грузовой. На финишной прямой — строительство железнодорожной части моста.

Работы ведутся на воде и на суше. Собрана половина морских пролетов. На готовых участках укладывают рельсы. Строительство должны закончить к концу следующего года. Самый габаритный и запоминающийся элемент моста — железнодорожную арку — оснастят архитектурной подсветкой. Чтобы фарватерный участок всегда был окрашен в цвета российского триколора.