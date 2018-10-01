Новый Kia Cerato начали продавать в России

Новый седан Kia Cerato начали продавать в России

Сегодня, 1 октября, российские дилеры марки Kia начали продажи седанов Cerato нового поколения. Цены на машину начинаются с 1 049 000 рублей.

Kia Cerato четвёртого поколения создан на новой платформе, общей со "свежим" хэтчбеком Ceed. Машина оснащается модернизированными бензиновыми моторами от предыдущей модели: силовые агрегаты объёмом 1,6 и 2,0 литра развивают 128 и 150 л. с. соответственно.

Прайс-лист на новинку опубликовали три недели назад. Базовый Kia Cerato 1.6 оценён в 1 049 900 рублей. Начальная комплектация Comfort — это шесть подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема и обогрев передних сидений, а за "автомат" придётся доплатить 40 тысяч рублей. По сравнению с моделью предыдущего поколения автомобиль подорожал на 60 тысяч рублей.

Седаны с двухлитровым мотором комплектуются только автоматической коробкой передач, и цены на такие машины начинаются с 1 119 900 рублей. А самый дорогой "Церато" с кожаным салоном, светодиодными фарами, обогревом задних сидений, камерой заднего вида, бесключевым доступом и другими опциями обойдётся в 1 359 900 рублей.

Новый седан собирают на калиниградском "Автоторе" крупноузловым способом. Там же продолжат делать машины предыдущего поколения (по полному циклу со сваркой и окраской кузовов), их продолжат продавать под именем Kia Cerato Classic.