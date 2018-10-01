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KIA порадует европейцев Sportage 2019
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KIA порадует европейцев рестайлинговым Sportage 2019 

Allroader.ru 8 часов назад
Фото: Allroader.ru
Одной из новинок предстоящего автосалона в Париже станет рестайлинговая версия корейского SUV KIA Sportage 2019 года, адаптированная для европейского рынка. Новинка получила пересмотренный внешний вид с новой передней частью кузова, предлагающей более свежий взгляд на дизайн популярного кроссовера.
Изменения в интерьере свелись к незначительным нововведениям в оформлении передней панели, замене рулевого колеса и появлению более совершенного мультимедийного комплекса с двумя вариантами дисплеев диагональю 7 или 8 дюймов.
В Европе KIA Sportage 2019 года будет доступен с 1.6-литровым дизелем в двух вариантах форсирования на 113 и 134 «лошади». Кроме того, впервые модель станет обладателем версии с "мягкой" гибридной силовой установкой. Она предполагает интеграцию в генератор небольшого электромотора на 14 лошадиных сил, используемого для обеспечения работы системы «старт-стоп», питания электрооборудования и других вспомогательных задач.
Трансмиссии могут быть «механикой» или «роботом» с семью диапазонами. Опционально доступен полный привод. Напомним, что обновленный KIA Sportage в ближайшее время появится и на российском рынке, причем модель для нашей страны имеет другой набор силовых агрегатов.
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