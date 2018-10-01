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Названы цены на «внедорожный» Tiguan
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Названы рублевые цены на «внедорожный» Volkswagen Tiguan 

Motor.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Российский офис Volkswagen назвал цены на внедорожную версию Tiguan под названием Offroad. Кроссоверы с улучшенной геометрической проходимостью, в базе оснащенные полные приводом 4Motion, доступны по цене от 1 739 000 рублей.
Volkswagen Tiguan Offroad может комплектоваться бензиновыми моторами мощностью 150 или 180 лошадиных сил, а также 150-сильным дизелем. Базовый агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «роботом». Старшим моторам также полагается «робот» DSG, но уже семиступенчатый.
Внешне Offroad-версия кроссовера отличается спойлером R-Line, внедорожными бамперами (спереди угол въезда увеличится до 26 градусов), выкрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал, 17-дюймовыми колесами и задними светодиодными фонарями. В отделке интерьера используется износостойкое покрытие, резиновые коврики с логотипом Offroad, алюминиевые накладки на педали и пороги — в базе.
В список оснащения Volkswagen Tiguan Offroad войдет цифровая приборная панель, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, камера заднего вида и электропривод двери багажника. За доплату кроссовер можно укомплектовать светодиодными фарами, ассистентом парковки, адаптивным круиз-контролем.
Базовый Tiguan, оснащенный 150-сильный 1.4 TSI и шестиступенчатой «механикой», доступен по цене от 1 399 000 рублей.
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