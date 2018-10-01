ОбновленнаяToyota Fortuner вышла на рынок

Новая версия внедорожника Toyota Fortuner вышла на российский рынок

В России стартовал прием заказов на рамный внедорожник Toyota Fortuner в новой версии с аксессуарами TRD.

От обычного варианта автомобиль отличается измененными бамперами с черным оформлением вместо хромированного и с металлизированной защитой.

Машина оснащается дизельным мотором 2.8 мощностью 177 л. с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, и доступна в комплектации "Элеганс".

Оснащение то же, что и у классической версии: шесть подушек безопасности, светодиодные фары, электрообогрев передних сидений, руля и лобового стекла, семидюмовый цветной тачскрин мультимедиасистемы и легкосплавные 17-дюймовые колеса.

Покупка внедорожника Toyota Fortuner TRD обойдется российским покупателям в 2 840 000 рублей. Первые экземпляры поступят к клиентам уже в конце октября.