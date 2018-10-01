Бензин временно «заморозили». Каким будет «отскок»?

Цены на бензин «заморозили» (но только временно)

Власти уверены, что нынешние цены на топливо продержатся на заданном уровне как минимум до конца нынешнего года — принятые правительством меры сделали свое дело. Однако, "отскок" цен после 1 января может оказаться весьма серьезным.

Центробанк и Минэкономразвития опубликовали прогноз, согласно которому нынешние цены на топливо без заметных изменений продержатся как минимум три месяца — до конца 2018 года. Этому способствуют, по мнению аналитиков, как меры, принятые правительством, так и экономическая ситуация в целом.

После резкого скачка цен на бензин и дизель в конце весны и начале лета власти России предприняли ряд шагов, чтобы стабилизировать ситуацию. В частности, были временно снижены акцизы на топливо, а топливным компаниям пригрозили серьезным повышением пошлин за несоблюдение договоренностей по заморозке цен. При этом, как сообщает издание "Известия", ознакомившееся с документом, корпорации условие о "заморозке" цен соблюдают.

Однако, по мнению некоторых экспертов, после Нового года может произойти некий "отскок": цены могут активно начать наверстывать упущенное время. Это связано, во-первых, с грядущей отменой снижения акцизов, во-вторых, с введением нового механизма ценообразования на топливном рынке, и, наконец, с ситуацией, в которой сейчас оказались розничные продавцы топлива.

На АЗС цены на топливо не растут согласно договоренностям, однако, крупным игрокам это не мешает повышать оптовую стоимость нефтепродуктов. Поэтому независимые розничные продавцы бензина и дизеля несут убытки.

Как утверждают опрошенные изданием аналитики, после Нового года цены могут вырасти на 3-4 рубля за литр.