Skoda представила первый RS-кроссовер

Компания Skoda раскрыла информацию о «заряженном» Kodiaq RS. Кроссовер получил самый мощный дизель в истории чешской марки, полный привод, адаптивные амортизаторы, а также систему изменения звука двигателя Dynamic Sound Boost. Все в базовом оснащении.

Под капотом Skoda Kodiaq RS установлен 2,0-литровый битурбодизель мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Такой же агрегат ставится на Volkswagen Tiguan для Европы. Мотор работает в паре с семиступенчатым «роботом» и способен разгонять кроссовер до «сотни» за семь секунд ровно. Максимальная скорость Kodiaq RS составляет 220 километров в час.

Kodiaq RS оснащен полным приводом с муфтой подключения задней оси и имитацией управления вектором тяги (на одно из колес может передаваться до 85 процентов момента), адаптивной подвеской с шестью различными программами работы, рулевым управлением с прогрессивной характеристикой, а также системой Dynamic Sound Boost. Работая вместе с селектором режимов движения, специальный симпоузер меняет тональность звука двигателя в зависимости от выбранной программы.

Внешне Kodiaq RS отличается от базовых машин специальными бамперами, глянце-черными деталями экстерьера, 20-дюймовыми колесами, красными тормозными суппортами, черной решеткой радиатора и светодиодными фарами, входящими в базовое оснащение.

Кроме того, в оснащение кроссовера входит цифровая приборная панель, спортивные сиденья с комбинированной отделкой кожей и алькантарой, стальные накладки на педали, спортивный мультируль, беспроводная зарядка для смартфонов, дополнительный третий ряд сидений.

Индекс RS «Шкода» использует с 1974 года: впервые он появился на раллийных прототипах 180 RS и 200 RS. Первой же дорожной моделью стала Octavia RS, представленная в 2000 году. Через три года в линейке марки появилась 130-сильная дизельная Fabia RS, а в 2010-м — Fabia RS второго поколения со 180-сильным двигателем, оснащенным турбонагнетателем и компрессором.