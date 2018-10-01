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«Не могу»: россияне об отказе от машин
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«Не могу»: россияне об отказе от машин 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (52 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не могут представить свою жизнь без автомобиля.
У респондентов спросили: «Вы представляете свою жизнь без собственного авто?». По словам 27 процентов опрошенных, машины у них есть, но они готовы от них отказаться.
Еще 21 процент опрошенных заявил, что личных авто у них нет, но им и так «вполне комфортно».
Всего в опросе приняли участие 7236 человек.
По итогам сентябрьского опроса ВЦИОМ, каждый четвертый водитель в России готов отказаться от частого использования автомобиля. Среди причин возможного отказа респонденты называли высокие цены на бензин, слишком дорогое обслуживание авто, пробки, заботу о природе и плохие дороги.
Участники опроса, которые не готовы отказаться от машин, объясняли это тем, что авто — их рабочий инструмент, а также расстоянием между домом и офисом, обязанностью возить детей в школу, плохой работой общественного транспорта и необходимостью перевозить семью.
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