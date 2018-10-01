Lada Vesta оснастили независимой задней подвеской

На спецвыставке в Тольятти состоялась презентация Lada Vesta Rally Sprint, с независимой подвеской и другими индивидуальными «фишками».

Так сотрудники независимых от автогиганта фирм создали несколько вариантов модели, одной из которых стала Lada Vesta белого цвета с аэродинамическим обвесом, спойлером и дисками на 17 дюймов, установленными АВТОВАЗом на серийный вариант Lada Xray

Еще один выставочный вариант получил «вариации на тему спорта». В частности, Vesta Rally Sprint оснащена амортизаторами с одной трубой. Более легкую защиту картера и модернизированную систему тормозов. От обычной Lada Vesta версия Rally Sprint отличается нестандартным дорожным просветом.

Помимо вышеуказанных усовершенствований, тюнеры изменили выхлопную систему для спорткара Rally Sprint, обвесили скромным пластиком, поставили черные «катки» меньшего диаметра и спойлер.

Но особым нововведением выставочного варианта Lada Vesta стала независимая подвеска, закрепленная на рычагах в форме треугольника и имеющих уникальную конструкцию, что способствует улучшению проходимости и плавности хода. Напомним, что в оригинальной Ладе Веста, в том числе и в кросс-версии, задняя подвеска имеет форму независимой торсионной балки.