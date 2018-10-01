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Mitsubishi отзывает в России более 144 тысяч автомобилей
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Mitsubishi отзывает более 144 тысяч автомобилей в России из-за неполадок 

RT на русском + ещё 19 2 часа назад
Фото: Panoramic globallookpress.com
Автомобилестроительная компания Mitsubishi отзывает более 144 тысяч автомобилей в России в связи с возможным снижением эффективности стояночного тормоза.
Об этом сообщили в Росстандарте.
«Отзыву подлежат 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года, с VIN-кодами согласно приложению», — отметили там.
Ранее производитель отозвал из России 226 гибридных автомобилей серии Prius марки Toyota из-за проблем с проводкой.
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