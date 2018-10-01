Nissan Qashqai получил новый турбированный мотор

Компания Nissan сообщила, что кроссовер Qashqai теперь доступен с новым 1,3-литровым бензиновым турбированным двигателем совместной разработки Renault-Nissan-Daimler. Впрочем, это касается только европейского рынка.

Данный мотор заменит старые 1,2-, а также 1,6-лировую версии, которые развивали соответственно 113 и 161 лошадиные силы. Соответственно новая версия будет доступна в двух вариантах — на 138 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента, а также на 158 л.с. и 260 Нм.

Главное преимущество нового двигателя в его экологичности и экономичности. Он выделяет меньше вредных газов, а средний расход составляет всего около 5,5 литров на 100 километров пути.

Сейчас обе версии предлагаются с 6-ступенчатой механической коробкой, но уже с ноября в продажу поступят Qashqai с 7-ступенчатой автоматической КПП с двойным сцеплением для более мощного варианта мотора. Причем «автомат» добавит к этой комплектации еще 10 Нм крутящего момента.

Независимо от выбора коробки или мощности двигателя, данные модели предлагаются только с передним приводом.