Skoda представила преемника модели Rapid

Эффектный гибридный спортхэтч Vision RS — это не только бальзам на душу поклонникам быстрых Skoda , но и взгляд в ближайшее будущее.

Агрессивное аэродинамическое оперение, раздутые колесные арки, неприлично большие 20-дюймовые колеса и нарочитый спортивный минимализм в салоне Vision RS — красивая ширма, за которой скрывается преемник Rapid Spaceback. Интересно, что концептуальная "эрэска" намекает нам на то, что товарный автомобиль будет отнюдь не маленьким — он заметно крупнее Spaceback! Его длина равна 4356 мм, колесная база — 2650 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1431 мм. Длинная, широкая и стремительная Skoda переметнется в размерный класс C и составит конкуренцию машинам типа Ford Focus

Гибридная силовая установка шоу-кара имеет довольно заманчивые параметры, соответствующие амбициям машины — 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 150 л.с. и 102-сильный электромотор, питаемый тяговой литий-ионной батареей емкостью 13 кВт∙ч (запас хода на электротяге — 70 км) совокупно выдают 245 л.с. Разгон до 100 км/ч укладывается в 7,1 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Система выбора режимов движения имеет три настройки — базовый Normal, "горячий" Sport и полностью электрический EV.

Интересно, как изменится Vision RS по пути на конвейер и сохранится ли бензоэлектрическая модификация? Достоверных сведений об этом пока нет, но можно почти уверенно говорить о том, что серийный автомобиль получит бензиновые наддувные моторы объемом 1,0 и 1,5 л.