Ещё
Skoda представила преемника модели Rapid
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda представила преемника модели Rapid 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Эффектный гибридный спортхэтч Vision RS — это не только бальзам на душу поклонникам быстрых Skoda, но и взгляд в ближайшее будущее.
Агрессивное аэродинамическое оперение, раздутые колесные арки, неприлично большие 20-дюймовые колеса и нарочитый спортивный минимализм в салоне Vision RS — красивая ширма, за которой скрывается преемник Rapid Spaceback. Интересно, что концептуальная "эрэска" намекает нам на то, что товарный автомобиль будет отнюдь не маленьким — он заметно крупнее Spaceback! Его длина равна 4356 мм, колесная база — 2650 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1431 мм. Длинная, широкая и стремительная Skoda переметнется в размерный класс C и составит конкуренцию машинам типа Ford Focus.
Гибридная силовая установка шоу-кара имеет довольно заманчивые параметры, соответствующие амбициям машины — 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 150 л.с. и 102-сильный электромотор, питаемый тяговой литий-ионной батареей емкостью 13 кВт∙ч (запас хода на электротяге — 70 км) совокупно выдают 245 л.с. Разгон до 100 км/ч укладывается в 7,1 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Система выбора режимов движения имеет три настройки — базовый Normal, "горячий" Sport и полностью электрический EV.
Интересно, как изменится Vision RS по пути на конвейер и сохранится ли бензоэлектрическая модификация? Достоверных сведений об этом пока нет, но можно почти уверенно говорить о том, что серийный автомобиль получит бензиновые наддувные моторы объемом 1,0 и 1,5 л.
Авторамблер: последние новости
Россиян ждут новые штрафы с камер Россияне готовы массово отказаться от автомобилей Mitsubishi отозвала в РФ 145 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы пять самых недолговечных автомобилей1
Россиян ждут новые штрафы с камер
Россияне массово отказываются от машин279
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
Nissan Qashqai получил новый турбированный мотор
Видео
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП
05:09
На Крымский мост пустили грузовики
Автоновости
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
04:12
McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке
Автоновости
00:30
Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек
ДТП
02:02
Машины резко подорожают
Автоновости Бортжурнал
00:36
Водитель Gelendwagen показал урок «обычной доброты»
ДТП
Самый быстрый в мире сарай установил новый рекорд скорости
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение