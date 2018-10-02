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Крымский мост закрыли для бензовозов
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Крымский мост закрыли для бензовозов 

News.ru 8 часов назад
Бензовозам запретили въезд на Крымский мост со стороны Тамани в Керчь. Причина — отсутствие разрешений от Ространснадзора, а также систем досмотра на полуострове.
Нефтепродукты относятся к категории опасных грузов, а для их перевозки необходимы специальные пропуска, с выдачей которых возникла задержка. Руководитель ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков, а также несколько поставщиков подтвердили информацию о запрете, сообщает РБК.
Как ранее писал News.ru, движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту было открыто 1 октября. Между тем, Керченская переправа впервые за четыре с лишним года приостановила работу не по погодным условиям, а из-за того, что паромами почти перестали пользоваться. Впрочем, из-за запрета на въезд бензовозов пока что это единственный способ доставки нефтепродуктов на полуостров.
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