Крымский мост закрыли для бензовозов

Бензовозам запретили въезд на Крымский мост со стороны Тамани в Керчь. Причина — отсутствие разрешений от Ространснадзора , а также систем досмотра на полуострове.

Нефтепродукты относятся к категории опасных грузов, а для их перевозки необходимы специальные пропуска, с выдачей которых возникла задержка. Руководитель ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков , а также несколько поставщиков подтвердили информацию о запрете, сообщает РБК.

Как ранее писал News.ru, движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту было открыто 1 октября. Между тем, Керченская переправа впервые за четыре с лишним года приостановила работу не по погодным условиям, а из-за того, что паромами почти перестали пользоваться. Впрочем, из-за запрета на въезд бензовозов пока что это единственный способ доставки нефтепродуктов на полуостров.