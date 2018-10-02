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Следят за каждым: места парковки москвичей слили в Сеть
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Следят за каждым: места парковки москвичей слили в Сеть 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Данные о парковке москвичей утекли в интернет. Об этом свидетельствует появление в мессенджере «Телеграм» бота, позволяющего по номеру автомобиля выяснить, где он парковался.
Создатели бота предлагают ввести регистрационный номер машины и получить информацию о том, где она парковалась в Москве.
Авторы утверждают, что у них есть сведения обо всех автомобилях, парковавшихся на всех стоянках столицы с 1 января 2013-го по 2 сентября 2018 годов.
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В начале августа пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что неизвестные торгуют в «Телеграм» паспортными данными россиян. В мессенджере были обнаружены несколько каналов, которые за деньги предлагают узнать данные паспортов, ИНН, СНИЛС и банковских карт россиян.
В апреле Таганский суд Москвы санкционировал блокировку «Телеграм» на территории России. Через несколько дней Роскомнадзор приступил к ее осуществлению, однако мессенджер работает до сих пор.
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