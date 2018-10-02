Новый Jimny в России: когда и сколько

Новый Suzuki Jimny в России: мы узнали, когда и сколько

Suzuki привезла на Парижский автосалон новое поколение рамного внедорожника Jimny. Наш корреспондент, который сейчас находится на выставке, узнал некоторые подробности по запуску новинки в России.

Представители Suzuki сообщили корреспонденту АвтоВестей , что новый "Джимни" уже прошел российскую сертификацию и доберется до нашего рынка ориентировочно в марте 2019 года. Цена самых дорогих версий не превысит 1,5 млн рублей, но российские версии могут недосчитаться некоторых позиций оснащения, которые будут на других рынках.

Ранее уже стало известно, что новый Suzuki Jimny будет предлагаться у нас с 1,3-литровым бензиновым атмосферником с отдачей 102 л.с. и 130 Нм. Несмотря на такой же рабочий объем, как у предшественника, это полностью новый двигатель — он стал компактнее и на 15% легче, а также дает более высокие тяговые показатели во всем рабочем диапазоне, включая важные для бездорожья "низы". Агрегат будет стандартно сочетаться с 5-ступенчатой механической КПП, а в опциональном порядке — 4-диапазонным автоматом.

Систему полного привода Allgrip Pro AWD с понижающей передачей новый Jimny получит по умолчанию. Вместо кнопки "раздатка" теперь управляется рычагом. Кроме того, внедорожнику добавили еще и систему трекшн-контроля, которая умеет подтормаживать буксующие колеса — "Джимнику" теперь не страшны диагональные вывешивания.

Клиренс внедорожника вырос со 190 до 210 мм. Никуда не делась и достойная геометрическая проходимость: угол въезда у внедорожника составляет 37 градусов (+2 градуса), угол съезда — 49 (+23 градуса), а угол рампы — 28 градусов (— 4 градуса).

Рублевые цены должны быть объявлены ближе к старту продаж.