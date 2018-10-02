Внедорожный Rolls-Royce стал бронированным лимузином

Rolls-Royce Cullinan стал бронированным лимузином-внедорожником за $2,5 млн

Немцы презентовали самый дорогой в мире бронированный лимузин Rolls-Royce . Его создала тюнинг-компания Klassen на базе внедорожника Cullinan. Кто его потенциальные покупатели?

Rolls-Royce Cullinan с приставкой Limo можно купить за 2,5 млн долларов, сообщает Top Gear. Для сравнения, цена на базовый Cullinan стартует с 325 тысяч долларов. Специалисты компании Klassen решили, что стандартной длины самого дорого серийного внедорожника в мире недостаточно для комфортных поездок. Для этого они удлинили его на целый метр до почти 6,5 метра.

Помимо удлиненного кузова и колесной базы лимузин получил бронированную обшивку, которая способна выдержать выстрелы не только из «Калашникова», но и из снайперской винтовки. Под капотом изменений не предусмотрено: там все тот же бензиновый семилитровый 12-цилиндровый twin-turbo мощностью в 571 лошадиную силу.

Потенциальными покупателями таких машин могут быть, в первую очередь, арабские шейхи, считает автоэксперт Роман Гуляев

«Всегда есть покупатель на удлиненные, на бронированные, на различные особые версии и особые серии. Покупатели Rolls-Royce — люди богатые: некоторым нужна приватность, некоторым нужно отличаться. Своих покупателей он найдет. Вообще Rolls-Royce очень любят шейхи в нефтяных странах Ближнего Востока. Это первая целевая аудитория. Плюс какие-то очень богатые фанаты марки. Еще один из вариантов расширения аудитории — богатые коллекционеры».

Rolls-Royce Cullinan — внедорожник, а удлинение колесной базы скажется на проходимости. Впрочем, это штучный товар, и главное здесь — роскошь, говорит ведущий телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров

«Сам шаг производства кроссовера в семействе Rolls-Royce неожиданный, универсал [появился] вообще впервые, это случилось в этом же году. Вдруг теперь не хватает простора и длины автомобиля, хотя он очень крупный — крупнее Bentley Bentayga, среди премиальных внедорожников он самый большой. Вдруг нужно кому-то что-то подлиннее и побольше. Понятное дело, что в этом случае страдает и управляемость, и скорость, и проходимость. Важно, чтобы машина хорошо ехала по песку. Если ее удлинить, то все ее характеристики сразу же падают. Как и для всех автомобилей в этом классе, размер имеет огромное значение, и если у кого-то автомобиль крупнее, роскошнее и внутри больше пространства и дорогих опций, это престижно. Поэтому штучные заказы на такую машину будут поступать».

Rolls-Royce Cullinan назван по имени самого большого в мире неограненного алмаза «Звезда Африки», найденного в 1905 году в южноафриканской шахте. В интерьере никакого пластика — только кожа, дерево, металл и шерстяные ковры. Сзади два раздельных кресла, между ними — отделение с декантером для вин, холодильником и бокалами для шампанского и виски. При этом багажник отделен от салона стеклянной перегородкой. По желанию можно добавить в интерьер все что угодно.

Пока Rolls-Royce Cullinan Limo выпущен в единичном экземпляре. Дизайн-ателье Klassen будет производить лимузины только по предзаказам. Для переделки Rolls-Royce Cullinan в лимузин компании понадобится полгода.