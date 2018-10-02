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Porsche Macan 2019: из Парижа сразу в Россию
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Обновленный Porsche Macan 2019: из Парижа сразу в Россию 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
В России с сегодняшнего дня у дилеров Porsche можно оформить предварительный заказ на рестайлинговую версию кроссовера Porsche Macan, которая была рассекречена в конце июля, но только сегодня на Парижском автосалоне модель впервые появилась на публике. Автомобиль не сильно изменился внешне, но получил расширенный состав доступного оборудования.

Дизайн

Главным визуальным отличием обновленного Macan выступает наличие светодиодной полосы, соединяющей между собой задние фары. Несколько изменился рисунок самих фар и ряд других мелочей.

Оснащение

После обновления уже в базе немецкий кроссовер имеет оптику на светодиодах, новый мультимедийный комплекс с диагональю экрана 10.9 дюйма, встроенной навигацией и возможностями управления голосом. Кроме того, в салоне появился встроенный Wi-Fi для всех комплектаций, электронный помощник движения в пробках, принимающий на себя значительную часть работы водителя. Изменения внесены и в настройки подвески авто.

Характеристики

Обновился для базовой версии и 2.0-литровый бензиновый мотор. Он стал развивать мощностью в 245 «лошадей» (-7 л.с.), что больше подходит под условия российского транспортного налога, и стал более экологичен. Трансмиссия предусматривается роботизированная с семью скоростями. Максимально кроссовер можно разогнать до 245 км/ч при динамике разгона в 6.7 секунды до "сотни".
Минимальная цена рестайлингового Porsche Macan составляет 3 729 000 рублей, что на 217 тысяч рублей больше, чем у текущей версии кроссовера.
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