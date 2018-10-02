Дакаровскую «Ниву» продадут почти за 8 млн рублей

Дакаровскую «Ниву» продадут за 7,9 миллиона рублей

В Сети появилось объявление о продаже редкого экземпляра ВАЗ-2121, подготовленного для участия в ралли-рейдах. В 1987 году на этом автомобиле в «Ралли Фараонов» выступил вице-чемпион Формулы-1 Жаки Икс, а его штурманом был известный автоэнтузиаст Жан-Жак Пок. Цена внедорожника — 7,9 миллиона рублей.

Выставленный на продажу автомобиль участвовал в ралли с 1983 по 1987 год. Он оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 140 сил, сопряженным с механической коробкой передач. Дорожный просвет внедорожника составляет 228 миллиметров. Среди особенностей — каркас безопасности и дополнительная светотехника.

Первая Lada Niva Poch дебютировала на ралли «Париж-Дакар» сезона 1981 года. Она оснащалась специально построенным для гонки 1,8-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил. Команда Жан-Клод Бривуан — Андрэ Делиэр, выигравшая первый этап, по итогам соревнования заняла третье место.

В 1983 году появилась Niva Pastis с турбированным мотором объемом 2,5 литра, выдававшим 290 сил. Все три машины, стартовавшие на «Ралли Фараонов», заняли подиум. В 1986 году прототипа на базе «Нивы» оснащался уже 310-сильным мотором, а кузов внедорожника был частично сделан из углепластика.

В августе стало известно, что аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Лондоне внедорожник Lada Niva, принимавший участие в ралли-рейде «Париж-Дакар» 1979 года. Внедорожник оценили в 50-75 тысяч фунтов стерлингов (4,2-6,4 миллиона рублей).