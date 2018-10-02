Hyundai отзовет почти 30 000 автомобилей в России 

Южнокорейская компания Hyundai объявила об отзыве почти 30 000 автомобилей на российском рынке. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Под отзыв попали 28 683 автомобилей марки Hyundai Creta, которые были проданы до 29 ноября 2017 г., уточняется в сообщении. Причина отзыва — возможное некорректное закрепление топливного шланга. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.
В прошлом году Hyundai и Kia объявляли о большой программе отзыва автомобилей из-за дефекта двигателя. Тогда компании планировали отозвать 1,5 млн автомобилей в США и Южной Корее. Впоследствии это сказалось на квартальной прибыли Hyundai, которая упала на 21%.