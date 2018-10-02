Ещё
Hyundai отзовет почти 30 000 автомобилей в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai отзовет почти 30 000 автомобилей в России 

Ведомости + ещё 21 8 часов назад
Фото: Reuters
Южнокорейская компания Hyundai объявила об отзыве почти 30 000 автомобилей на российском рынке. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Под отзыв попали 28 683 автомобилей марки Hyundai Creta, которые были проданы до 29 ноября 2017 г., уточняется в сообщении. Причина отзыва — возможное некорректное закрепление топливного шланга. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.
В прошлом году Hyundai и Kia объявляли о большой программе отзыва автомобилей из-за дефекта двигателя. Тогда компании планировали отозвать 1,5 млн автомобилей в США и Южной Корее. Впоследствии это сказалось на квартальной прибыли Hyundai, которая упала на 21%.
Ведомости: последние новости
Mitsubishi отозвала в России почти 145 000 автомобилей‍ Ferrari разрешит купить новый спорткар только 499 клиентам В США на Audi подан иск от имени сотен тысяч обманутых автовладельцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «Нива» 4х4 удивляет своим шикарным дизайном2
Названы пять самых недолговечных автомобилей1
Бензин по 100 рублей всполошил соцсети147
Смету самой дорогой трассы решили урезать
Япония: новый спад продаж на авторынке
Видео
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
20:13
Бензин по 100 рублей всполошил соцсети
Бортжурнал
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП Автоновости
05:09
На Крымский мост пустили грузовики
Автоновости
00:35
Кларксон прокатил по Грузии голову Сталина
Автоновости Автоспорт
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
04:12
McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке
Автоновости
00:30
Страшное ДТП в Подмосковье: пострадали 20 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение