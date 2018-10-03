В 2019 году в Россию приедет новый KIA ProCeed

В рамках автошоу в Париже состоялась презентация новой модели KIA ProCeed, поразившей публику 5-дверным кузовом shooting brake, а теперь стало известно, что новинка станет доступна и на российском рынке, но уже в следующем году.

Производство парижского дебютанта начнется уже в ноябре на мощностях словацкого завода в Жилине. Наряду с хэтчем KIA ProCeed в Словакии будут собирать и Ceed Sportswagon в кузове универсал. В России обе новинки корейского производителя появятся в 2019 году.

Напомним, что ProCeed сменил в модельном ряду трехдверного хэтчбека pro_cee'd, и стал серийным вариантом концептуальной модели Proceed Concept. Примечательно, что дизайн и конструкция новинки разрабатывалась в Старом Свете, и там же была доведена до своей производственной конфигурации.

От предыдущих моделей в KIA ProCeed остались только капот и крылья в передней части. Зато в экстерьере появились элементы спортивного купе, уникальный передний бампер, а лобовое стекло и стекло багажника получили больший угол наклона.

В интерьере активно использованы мягкие материалы отделки, 7-дюймовый монитор медиа-центра теперь расположен в центральной части передней панели, а немного ниже инженеры разместили БУ аудиосистемой и климатическим контролем.