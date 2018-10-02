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Смету самой дорогой трассы решили урезать
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Смету самой дорогой трассы решили урезать 

Lenta.ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Минтранс готовит альтернативу проекту строительства автотрассы Джубга — Сочи, который ранее оценил в 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой министра транспорта Евгения Дитриха.
По словам министра, альтернативный вариант может войти в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Как отметил Дитрих, Минтранс считает существующий проект строительства достаточно сложным технологически и финансово.
«Есть альтернативные варианты, которые мы сейчас обдумываем. В частности, есть проект, который предполагает выполнение дороги Джубга — Сочи в эстакадном исполнении», — сказал Дитрих.
Так же он опроверг сообщения о том, что трасса вошла в список инвестиционных проектов, которые предложили крупнейшим металлургическим и нефтехимическим компаниям вместо изъятия сверхдоходов. По словам Дитриха, Минтрас этот проект не предлагал и он не обсуждался в рамках списка.
С инициативой строительства трассы между поселком Джубга в Краснодарском крае и Сочи в августе выступил Росавтодор. По его подсчетам, проект обойдется в 1,2 триллиона рублей. Позже Минтранс озвучил другую стоимость — 1,6 триллиона.
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