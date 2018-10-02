Смету самой дорогой трассы решили урезать

Минтранс готовит альтернативу проекту строительства автотрассы Джубга — Сочи, который ранее оценил в 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой министра транспорта Евгения Дитриха.

По словам министра, альтернативный вариант может войти в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Как отметил Дитрих, Минтранс считает существующий проект строительства достаточно сложным технологически и финансово.

«Есть альтернативные варианты, которые мы сейчас обдумываем. В частности, есть проект, который предполагает выполнение дороги Джубга — Сочи в эстакадном исполнении», — сказал Дитрих.

Так же он опроверг сообщения о том, что трасса вошла в список инвестиционных проектов, которые предложили крупнейшим металлургическим и нефтехимическим компаниям вместо изъятия сверхдоходов. По словам Дитриха, Минтрас этот проект не предлагал и он не обсуждался в рамках списка.

С инициативой строительства трассы между поселком Джубга в Краснодарском крае и Сочи в августе выступил Росавтодор. По его подсчетам, проект обойдется в 1,2 триллиона рублей. Позже Минтранс озвучил другую стоимость — 1,6 триллиона.