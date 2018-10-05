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Toyota отзывает миллионы гибридных автомобилей
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Toyota отзывает более 2,4 млн гибридных автомобилей 

ТАСС + ещё 23 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Японский автоконцерн Toyota отзывает свыше 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру из-за проблем с двигателями. Об этом в пятницу пресс-служба компании.
Отмечается, что отзыву подлежат 2,43 млн авто различных моделей, включая известный Prius. Сообщается, что в Японии будет отозвано порядка 1,25 млн автомобилей, в США — 830 тыс. авто и еще 290 тыс. автомобилей в Европе.
По данным компании, зафиксированная неисправность "в редких случаях может привести к самопроизвольному отключению двигателя". Об инцидентах, связанных с этой неисправностью, на данный момент информации не поступало.
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