Toyota отзывает миллионы гибридных автомобилей

Toyota отзывает более 2,4 млн гибридных автомобилей

Японский автоконцерн Toyota отзывает свыше 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру из-за проблем с двигателями. Об этом в пятницу пресс-служба компании.

Отмечается, что отзыву подлежат 2,43 млн авто различных моделей, включая известный Prius. Сообщается, что в Японии будет отозвано порядка 1,25 млн автомобилей, в США — 830 тыс. авто и еще 290 тыс. автомобилей в Европе.

По данным компании, зафиксированная неисправность "в редких случаях может привести к самопроизвольному отключению двигателя". Об инцидентах, связанных с этой неисправностью, на данный момент информации не поступало.