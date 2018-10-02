BMW определилась с датой дебюта электрокара i4

Компания BMW объявила на автосалоне в Париже график выхода новых электрокаров. Всего к 2021 году линейка машин на батарейках будет состоять из пяти моделей, одной из которых станет автомобиль с индексом i4.

Одной из ближайших новинок немецкой группы станет хэтчбек MINI на электротяге, который появится в 2019 году. В 2020-м дебютирует кроссовер BMW iX3, заказы который уже принимают, а в 2021-м — вседорожник iNEXT. Об этих автомобилях производитель уже рассказывал ранее, однако сроков появления модели i4 до этого момента не было.

BMW i4 доберется до конвейера через три года и будет представлять собой товарный вариант концепта iVision Dynamics, дебютировавшего на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Прототип оснащался электрической силовой установкой, позволяющей машине проезжать без подзарядки 600 километров. «Сотню» автомобиль набирает за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час.

Согласно плану развития BMW, который был оглашен в декабре 2017-го, до 2025 года компания намерена выпустить 25 новых моделей — в том числе двенадцать машин с полностью электрическими силовыми установками. Запас хода топового автомобиля достигнет 800 лошадиных сил.