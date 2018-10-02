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Новая «Нива» 4х4 удивляет своим шикарным дизайном
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Новая «Нива» 4х4 удивляет своим шикарным дизайном 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Новая "Нива" 4х4 на одном из автосалонов поразила своим дизайном журналистов и любопытных.
Правда, надо отметить, что на автосалоны машина приехала в премиальном варианте и в продаже с таким обвесом её вряд ли можно будет увидеть.
Сам кузов выполнен в стиле знаменитых Х-вариантов от Lada Vesta и новой Lada Granta. Подвеска на машине, скорее всего, будет от Renault Duster, но это пока только опционально.
Car.ru
Поражает шикарный салон. У пятидверки задние скрытые двери будут открываться, как на Rolls-Royce — вперед. Так гораздо удобней для посадки, чем в трехдверных вариантах.
Российский автогигант заявляет, что машина выйдет на рынок уже в 2019 году.
В каком виде она сойдет с конвейера, пока не очень понятно. Но если производители будет придерживаться стиля витринного образца, то нас ждет очень приличный российский вариант внедорожника.
Информации о цене нет.
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