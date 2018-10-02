Новая «Нива» 4х4 удивляет своим шикарным дизайном

Новая "Нива" 4х4 на одном из автосалонов поразила своим дизайном журналистов и любопытных.

Правда, надо отметить, что на автосалоны машина приехала в премиальном варианте и в продаже с таким обвесом её вряд ли можно будет увидеть.

Car.ru

Поражает шикарный салон. У пятидверки задние скрытые двери будут открываться, как на Rolls-Royce — вперед. Так гораздо удобней для посадки, чем в трехдверных вариантах.

Российский автогигант заявляет, что машина выйдет на рынок уже в 2019 году.

В каком виде она сойдет с конвейера, пока не очень понятно. Но если производители будет придерживаться стиля витринного образца, то нас ждет очень приличный российский вариант внедорожника.

Информации о цене нет.