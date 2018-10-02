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Япония: новый спад продаж на авторынке
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Япония: новый спад продаж на авторынке в сентябре 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: "Автостат Инфо"
Япония: новый спад продаж на авторынке в сентябре Продажи новых автомобилей в Японии (за исключением кей-каров) сократились на 3% в сентябре этого года после спада в августе на 0,2%.
Всего за прошлый месяц в стране, согласно данным Японской ассоциации автопроизводителей, было продано 308 324 ед. техники (легковушки, грузовики, автобусы) в двигателем объемом от 660 см3, тогда как годом ранее было продано 318 175 таких машин. Большинство японских автопроизводителей зарегистрировали спад показателей реализации на внутреннем авторынке в сентябре. Так, продажи у Toyota сократились на 7%, у Honda на 9%, а у Mazda — 3,5%. Объем реализации автомобилей марки Nissan вырос на 3,2%, а Mitsubishi зафиксировал прирост продаж на 28% в отчетный месяц.
Продажи миниавтомобилей в сентябре остались на уровне прошлого года — 177 055 ед. А продажи автомобилей всех сегментов в сентябре этого года в Японии сократились на 2% и составили 485 379 ед.
Напомним, что в России, согласно данным «Автостат Инфо», за первые восемь месяцев 2018 года был продан 1 001 091 легковой автомобиль, что на 13,4% больше, чем годом ранее (882 838 авто).
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