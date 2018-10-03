КАСКО рекордно подешевело

Во втором квартале 2018 года средняя стоимость полисов КАСКО, страхующих автомобиль от повреждений и угона, упала до шестилетнего минимума — 34,8 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков «Эксперт РА».

В первом квартале 2018-го полис КАСКО в среднем стоил 39,6 тысячи рублей, а во втором квартале 2017 года — 41,9 тысячи рублей. По мнению экспертов, падение цен связано с изменением потребительского поведения автомобилистов: они начали переходить на более дешевые полисы, покрывающие лишь часть рисков, и страховки с франшизами (когда страховщик оплачивает только расходы выше оговоренной суммы).

По данным «Эксперт РА», сейчас более половины всех полисов КАСКО продается с франшизой, из-за чего во втором квартале 2018 года средняя выплата по страховке выросла на 9,5 тысячи рублей — до 88,9 тысячи рублей. В случае страховки с франшизой клиенты обращаются в страховую компанию только при серьезном ущербе, соответственно, число мелких выплат снижается.

Директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин отметил, что популярность более дешевых вариантов растет из-за дороговизны КАСКО. По его мнению, люди хотели бы, чтобы страховка покрывала даже царапины, но не могут себе этого позволить.

Ранее Центробанк заявил о планах расширить коридор базовых ставок для полиса ОСАГО (возмещает ущерб, причиненный другому автомобилю, жизни и здоровью пассажиров) вверх и вниз. В итоге максимальная ставка вырастет с 4118 до 4942 рублей, а минимальная упадет с 3432 до 2746 рублей. Стоимость полиса упадет для мотоциклистов и автомобилей юрлиц.