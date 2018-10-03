Электрический Audi e-tron доберется до России

Представленный в Париже Audi e-tron — первый полностью электрический кроссовер немецкой марки. И он будет продаваться в России.

Дизайн серийного e-tron, построенного на платформе MLB Evo, фактически повторяет облик концепта, с поправкой на некоторые упрощения. В компании еще добавляют, что у новинки — самый низкий в классе коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,28.

При этом электрокроссовер Audi также заявлен как первый в мире серийный легковой автомобиль, у которого вместо привычных боковых зеркал стоят камеры заднего вида, выводящие картинку на экраны в дверях. Впрочем, на первенство с такой системой ранее претендовал и Lexus , заявивший такие виртуальные зеркала для модели ES. И такое же решение, кстати, недавно было применено в новой эволюции грузовиков Mercedes-Benz Actros.

Что до силовой установки Audi e-tron, то о ней еще до премьеры было известно практически все. Например, Audi уже сообщала, что кроссовер будет оснащаться двумя электромоторами совокупной мощностью 360 л.с. и 561 Нм с возможностью кратковременного "буста" до 408 л.с. и 664 Нм. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, разгон до 100 км/час занимает менее 6 ек. Есть и регулируемая по высоте пневмоподвеска.

Запас хода вседорожника на одной зарядке составит около 400 км, а пополнить запас электроэнергии в 95-киловаттной батарее на 80% можно будет всего за 30 минут, но при условии использования специального зарядного устройства мощностью 150 кВт.

Вседорожник также получил "умную" систему рекуперации кинетической энергии, причем в одном из режимов ее работы e-tron может считаться "однопедальным": для эффективного замедления достаточно будет просто отпустить педаль акселератора.

В навигацию новинки установлен планировщик маршрута e-tron route planner, отображающий оптимальный маршрут с учетом необходимого посещения зарядных станций. Есть функции автоматического списания средств на зарядной станции и дистанционного управления автомобилем с помощью смартфона, в медиасистему MMI navigation plus уже в базе входят поддержка LTE Advanced и точки доступа Wi-Fi.

В стандартную комплектацию также входит ассистент эффективности. Он предполагает экономичный стиль вождения, отображая на экране прогнозируемые данные и активируя автоматическую рекуперацию. Доступный в качестве опции адаптивный ассистент движения способен заблаговременно замедлять и разгонять автомобиль с учетом данных о ситуации на дороге.

Сборка Audi e-tron на заводе в Бельгии стартовала еще в начале сентября 2018 года, первые поставки европейским клиентам — в конце года. В Audi намерены привезти e-tron и в Россию, но не ранее 2019 года. Российские цены пока неизвестны, но, к примеру, в США цена на этот электрокроссовер стартует с $75 000.