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Крымский мост связали с ростом цен на бензин
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Крымский мост связали с ростом цен на бензин 

Рамблер 1 час назад
Крымчане жалуются в социальных сетях на рост цен на бензин и связывают это с запретом на перевозку опасных грузов по Крымскому мосту.
Так, анонимный пользователь написал в паблике «Моя Феодосия» в соцсети «ВКонтакте», что, несмотря на открытие движения большегрузов по мосту через Керченский пролив, цены на топливо в Крыму продолжают расти.
«Все потому, что автоцистерны с топливом относятся к опасным грузам, и для них движение по мосту запрещено», — предположил он.
Накануне Крымстат отчитался о росте цен на бензин в Крыму в среднем на 0,16-0,22% за неделю. Так, в Симферополе средняя стоимость литра АИ-92 составляет 45,95-46,70 рубля, АИ-95 — 48,40-50,51, АИ-98 — 55,50-55,79, дизельного топлива — 48,80-49,90.
Также вчера в крымском управлении Ространснадзора ТАСС подтвердили существование запрета на перевозки опасных грузов по Крымскому мосту, сославшись на приказ Министерства транспорта.
По данным РБК, в список опасных грузов попали и нефтепродукты. Между тем аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор Костюков сообщил изданию, что в Крыму не наблюдается недопоставок бензина по этой причине. По его словам, топливо по-прежнему поставляется на полуостров по паромной переправе.
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