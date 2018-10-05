В BMW раскрыли дату выхода в свет BMW i4

В ВМW рассказали примерную дату выхода в свет электрической модели i4.

Знаменательную новость представители пресс-службы сообщили на автосалоне в Париже. Линейка электрических автомобилей будет состоять из пяти моделей, одна имеет индекс i4.

Самой ближайшей новинкой будет МINI, которая также оснащена электрическим двигателем. Модель поступит в продажу в начале 2019 года. Чуть позже, в 2020 с дебютом выступит ВМW iX3, производитель уже сейчас оформляет предзаказы, а вот в 2021 году выйдет iNЕХT.

Ранее, обо всех моделях сообщали до выхода их в свет, но вот i4 ещё не освещали так детально. Автомобиль сможет преодолевать путь в 600 километров. Первую сотню он наберет на четвёртой секунде, максимальная скорость авто составляет 200 километров в час.

Уже в 2025 году компания выпустит примерно 25 новых автомобилей, 12 из них будут оснащены электрическим мотором.