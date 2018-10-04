УАЗ усилил контроль качества автомобилей

Ульяновский автозавод перешел на новую систему управления качеством SOK 2.0, которая позволяет фиксировать отклонения от стандартов качества в онлайн-режиме и анализирует наличие расхождений от принятых норм на всех этапах производства. При выявлении критических несоответствий по качеству система управления блокирует дальнейшее движение автомобиля по конвейеру, сообщает пресс-служба УАЗа

Ранее предприятие использовало решение SOK 1.0, тогда информация об отклонениях от стандартов качества заносилась в систему на завершающем этапе производства — после прохождения линии тестов. Теперь специалисты завода могут проводить онлайн-мониторинг свойств продукции в процессе производства — на всех важных этапах создания продукции. Внедрение системы SOK 2.0 осуществила компания PROF-IT GROUP — стратегический партнер предприятия в области комплексной автоматизации.

«Внедрение системы SOK 2.0 — важный этап автоматизации нашего производства и улучшения качества продукции. Онлайн-мониторинг исключает возможность перехода продукции на следующий этап производства, если зафиксированы отклонения от норм. Автомобиль не покинет конвейер, пока не будут успешно пройдены все тесты и устранены все неисправности», — отметил операционный директор УАЗа Руслан Горевой.

Инспекторы по качеству заносят информацию о несоответствиях в стационарные и мобильные терминалы, установленные на постах контроля в сварочном, окрасочном и сборочном производствах. Так, в производстве сборки и сдачи автомобилей работает 45 контрольных точек — здесь регистрируются дефекты шасси моторного отсека, электронных систем, регулировки колес, сборки панели приборов и кузовов. В окрасочном производстве качество продукции отслеживается на участках нанесения первичного грунта, полирования и окраски кузовов. Всего на заводе действует около 60 контрольных точек.