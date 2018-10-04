Volkswagen в сентябре вышел на новый рекорд 

Volkswagen в сентябре вышел на новый рекордСентябрьский результат продаж автомобилей Volkswagen стал рекордным для немецкой марки за весь 9-месячный период на авторынке РФ. Как сообщает российский офис Volkswagen, в прошлом месяце покупатели приобрели 9364 автомобиля немецкого бренда, что на 16% превысило результат прошлого года (8057 ед.).
За три квартала текущего года объем продаж автомобилей марки Volkswagen в России вырос в годовом сравнении на 20% и достиг отметки в 74 770 проданных авто (прошлогодний показатель продаж — 62 094 ед.).
Как говорится в пресс-релизе Volkswagen, в сентябре 2018 года в РФ было продано 2947 кроссоверов Volkswagen Tiguan (+20%), 595 внедорожников Volkswagen Touareg и 171 ед. Volkswagen Teramont. Модель Volkswagen Golf, продажи которой стартовали в России 24 сентября, была реализована в прошлом месяце в количестве 32 ед.
По данным «Автостат Инфо», за первые восемь месяцев текущего года в РФ было продано 62 179 легковых автомобилей марки Volkswagen, что на 20,5% превысило продажи марки в соответствующий период 2017 года (51 607 ед.).