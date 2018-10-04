Volkswagen в сентябре вышел на новый рекорд

Volkswagen в сентябре вышел на новый рекордСентябрьский результат продаж автомобилей Volkswagen стал рекордным для немецкой марки за весь 9-месячный период на авторынке РФ. Как сообщает российский офис Volkswagen, в прошлом месяце покупатели приобрели 9364 автомобиля немецкого бренда, что на 16% превысило результат прошлого года (8057 ед.).

За три квартала текущего года объем продаж автомобилей марки Volkswagen в России вырос в годовом сравнении на 20% и достиг отметки в 74 770 проданных авто (прошлогодний показатель продаж — 62 094 ед.).

По данным «Автостат Инфо», за первые восемь месяцев текущего года в РФ было продано 62 179 легковых автомобилей марки Volkswagen, что на 20,5% превысило продажи марки в соответствующий период 2017 года (51 607 ед.).