BMW не будет делать конкурента Mercedes-Benz X-Class

Глава отдела разработок BMW Клаус Фролич отрицательно высказался насчет появления в линейке баварской марки пикапа. По его мнению, сегмент премиальных грузовиков недостаточно емкий и прибыльный, чтобы сейчас уделять ему внимание.

В интервью изданию CarAdvice Фролич заявил, что для настоящего пикапа нужна рама лестничного типа, а шасси с несущим кузовом всегда будет неким компромиссом. Те две платформы, что есть у BMW, не подходят для создания полноценной модели.

«Я не вижу потенциала в пикапе с несущим кузовом, — говорит Фролич — Если даже Mercedes-Benz по всему миру продает четыре тысячи X-Class в месяц, на такие машины не будет спроса. Нет предпосылок к тому, что наше предложение в итоге окажется лучше».

В прошлом году вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм, отвечающий за азиатский регион и рынок Южной Африки, предположил, что пикап может появиться в линейке BMW. Такая модель будет ориентирована на австралийский рынок, «будет ехать, как типичный BMW и соответствовать философии бренда».