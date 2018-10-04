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Новак собирается купить электромотоцикл проекта «Кортеж»
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Новак собирается купить электромотоцикл проекта «Кортеж» 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Министр энергетики РФ Александр Новак, который уже является обладателем двух мотоциклов, с удовольствием купит электробайк из проекта "Кортеж", когда он поступит в продажу, сообщил министр в интервью РИА Новости.
Серийное производство мотоцикла проекта Aurus будет запущено не ранее 2020 года, сообщал ранее в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Мотоцикл выйдет на рынок под брендом "Иж", он будет продаваться в РФ и за рубежом. Он будет полностью электрическим, но его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.
"Я с большим удовольствием купил бы наш, российский мотоцикл. Тем более, что планируется не просто мотоцикл, а электромотоцикл. Но нужно подождать, когда он поступит в продажу", — сказал Новак.
Он отметил, что на автомобили из проекта "Кортеж" уже наблюдается большой спрос. "Думаю, что на хороший электрический мотоцикл тоже будет большой спрос", — сказал министр.
Новак рассказал, что из-за загруженного графика сейчас катается на мотоцикле не так часто, как хотелось бы, но тем не менее продолжает интересоваться новинками в сфере мототехники.
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