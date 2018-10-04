В РФ появятся виртуальные гаишники

В «Автонет» рассказали, какие профессии могут появится в ближайшие 10 лет

Виртуальный дорожный полицейский, эксперт по цифровым аномалиям и инженер по созданию цифровых двойников — такие профессии могут появиться в России в ближайшее десятилетие, заявили РИА Новости в НТИ "Автонет".

"В ближайшие десять лет российские студенты смогут стать экспертами по цифровым аномалиям, инженерами по созданию цифровых двойников, операторами кросс-логистики и виртуальными "гаишниками". В настоящий момент полным ходом идет разработка классификатора новых профессий и матрицы компетенций, которые будут представлены в рабочую группу "Автонет" и обнародованы до конца 2018 года", — отмечает руководитель пресс-службы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Инженеры по разработке цифровых двойников смогут виртуально моделировать поведение водителя и автомобиля в экстренных условиях, эксперты по цифровым аномалиям будут способны определять и прогнозировать сбои искусственного интеллекта высокоавтоматизированных транспортных средств, в том числе беспилотных автомобилей, а виртуальные "гаишники" — станут выполнять операторскую функцию слежения за безопасностью дорожного движения.

Данные профессии могут быть востребованы у автопроизводителей, конструкторских бюро, аналитических центров, компаний-разработчиков и научно-исследовательских институтах.