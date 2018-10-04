Шеф Bugatti задумался о кроссовере

В самом начале осени глава ультра-лакшери бренда Bugatti Стефан Винкельманн заявил, что компания крепко задумалась о возможностях расширения своего модельного ряда. Естественно, добавить еще одну модель в портфолио такого бренда задача очень непростая, тем более когда головная корпорация Volkswagen в диком порыве вкладывает миллиарды в развитие электромобилей и автономных машин.

Но Винкельманн не опускает рук и на полях проходящего в эти дни Парижского автосалона 2019 он рассказал, что его компания вышла на совет директоров Volkswagen AG с очень заманчивым и убедительным предложением. Стоит отметить, что предложение должно быть поистине «сладким», дабы склонить в свою сторону нужное количество голосов в руководстве VAG, ведь на первой в новом времени модели фирмы Bugatti Veyron корпорация теряла по разным подсчетам от 4 до 6 миллионов долларов и только с новой моделью Chiron за $2.4 млн французский бренд ожидает выйти в какой-то плюс.

Напомним, что еще на заре продаж нового Chiron президент Bugatti Вольфганг Дюрхаймер говорил, что намерен оставить внутри этой компании каждый цент, который она заработает, вне зависимости от того, сколько это будет стоить Volkswagen — все должно быть направлено на будущие автомобили компании, которые появятся после Chiron. Видимо, собственных средств в Bugatti по-прежнему нет и Винкельманн снова авнужден просить помощи у боссов из Вольфсбурга.

Для Volkswagen бренд Bugatti всегда был некоей «ярмаркой тщеславия», витриной своих технологических достижений, поэтому определенный пиетет сохраняется и сейчас, даже на фоне «электрического плана» по выходу из пике «дизельгейта». Винкельманн заявляет, что «Бренд готов для большего. Да, двигатель W-16 по-прежнему краеугольный камень бренда, но он не останется сердцем навсегда». Если несколько лет назад в новинки Bugatti прочили 4-дверный седан, то сейчас этот класс далеко не фаворит, в почете у богатых и знаменитых по всему миру кроссоверы и внедорожники.

Глава компании подчеркивает, что в целом, и седан с W-16 тоже бы продавался, но автомобиль класса SUV может стать по-настоящему выигрышным (то есть прибыльным, как завещал Дюрхаймер). Кроссовер Бугатти, по словам Винкельманна, мог бы сразиться за внимание публики с Bentley Bentayga Rolls-Royce Cullinan. Но в будущее с удивительным, но таким неэкологичным W-16 не попасть, нужно нечто более близкое к «зеленому тренду», это также поможет выбить из Вольфсбурга финансирование — речь идет о возможной гибридной силовой установке.

Таким образом, картина складывается очень конкретная — новой моделью Bugatti после Chiron может стать гибридный SUV, мощный и эффективный, возможно без W-16, но не менее быстрый.