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Mazda оснастит гибридными двигателями 95% автомобилей
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Mazda намерена оснастить гибридными двигателями 95% своих автомобилей к 2030 году 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Знаменитый производитель автомобилей из Японии — компания Mazda — принял решение до 2030 года установить на все свои автомобили гибридные двигатели.
По расчетам специалистов, на 95% всех выпускаемых автомобилей будут установлены ДВС с возможностью работы от электричества. Остальные 5% — это автомобили, работающие от батарей.
Это решение является следствием принятой программы по уменьшению загрязнения атмосферы на 90% к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. Большая часть этого результата — около 50% — планируется к достижению уже к 2030 году.
Немного раньше, в ходе реализации этого же плана, был дан старт проекту по уменьшению уровня выбросов и других вредных веществ, а также увеличению степени эффективности двигателей внутреннего сгорания.
10 сентября в городе Владивосток был открыт новый завод компании Mazda. Рассчитан он на производство до 50 тысяч двигателей, работающих на бензине, в полном соответствии с требованиями стандарта экологии «Евро-5».
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