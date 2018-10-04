Mazda оснастит гибридными двигателями 95% автомобилей

Mazda намерена оснастить гибридными двигателями 95% своих автомобилей к 2030 году

Знаменитый производитель автомобилей из Японии — компания Mazda — принял решение до 2030 года установить на все свои автомобили гибридные двигатели.

По расчетам специалистов, на 95% всех выпускаемых автомобилей будут установлены ДВС с возможностью работы от электричества. Остальные 5% — это автомобили, работающие от батарей.

Это решение является следствием принятой программы по уменьшению загрязнения атмосферы на 90% к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. Большая часть этого результата — около 50% — планируется к достижению уже к 2030 году.

Немного раньше, в ходе реализации этого же плана, был дан старт проекту по уменьшению уровня выбросов и других вредных веществ, а также увеличению степени эффективности двигателей внутреннего сгорания.

10 сентября в городе Владивосток был открыт новый завод компании Mazda. Рассчитан он на производство до 50 тысяч двигателей, работающих на бензине, в полном соответствии с требованиями стандарта экологии «Евро-5».