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Автомобильная загадка озадачила пользователей Сети
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Автомобильная загадка озадачила пользователей Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: ЖЖ
В Сети появилась новая задача на внимательность, ставшая причиной споров множества пользователей. В блоге «Самый сок» в «Живом Журнале» опубликовали рисунок автомобиля с затемненными стеклами и предложили угадать, с какой стороны у него находится руль.
Пользователи оставили под этим постом десятки комментариев. Многие пришли к выводу, что на правильный ответ указывает положение зеркал.
«Если судить по положению боковых зеркал, то должен быть справа», — написал v312.
«Справа. Левое зеркало боле плотно к кузову выставлено, так обычно ставят противоположное от водителя зеркало», — отметил еще один пользователь.
Некоторые комментаторы решили, что о расположении руля говорит бензобак.
«Слева, потому что там же бензобак», — заявил metall_c_sharp.
В ответ ему возразили, что бензобаки бывают с разных сторон независимо от расположения руля.
«В верхнем правом около зеркала наблюдается лишняя деталь, которой у нижнего правого зеркала нет. Это электропривод регулировки зеркала. С правой стороны от себя водитель рукой зеркало поправит», — выдвинул свою версию water_robotdokt.
«Ну я бы не по зеркалам смотрел, а по фарам, у правостороннего движения больше направлены на обочину. считаем что руль слева», — добавил zraveness.
Также у пользователей появились предположения, что эта загадка — с подвохом, поэтому были выдвинуты варианты «на картинке вообще руля нет», «руль внутри, так как снаружи неудобно рулить» и «вообще нет руля, это беспилотник».
В итоге правильным ответом пользователи сочли руль, находящийся справа. Но не из-за зеркал, а из-за расположения машины на рисунке: передняя часть авто, а, следовательно, и руль, находятся в правой части рисунка, а задняя — слева.
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