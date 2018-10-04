Skoda будет выпускать кроссовер Karoq в России

Компания Skoda обьявила о своем решении запустить на российский рынок паркетник Karoq, который заменит модель Yeti и будет собираться на одном из двух Российских заводов концерна — в Калуге или Нижнем Новгороде, сообщает АвтоМир.

Учитывая, что недавно в Нижнем Новгороде была прекращена сборка Yeti, вероятно именно там наладят выпуск Karoq для российского рынка. Там же выпускаются модели Kodiaq и Octavia.

В Европе Skoda Karoq продается с несколькими вариантами моторов — 1,5-литровым турбированным на 150 л.с., турбированным 1-литровым 3-цилиндровым на 115 л.с., а также с дизелями обьемом 1,6 (115 л.с.) и 2 литра (150 или 190 л.с.). Все моторы сочетаются с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым автоматом, при этом топовую версию дизеля можно приобрести только с автоматом, и эта же модель имеет возможность оснащения полным приводом.

С учетом российских реалий, к нам модель наверняка доберется с усеченным выбором силовых установок. Скорее всего, мы вправе ожидать дизельные варианты, а также атмосферную версию 1,6-литрового бензинового двигателя, собираемого в Калуге.

На данный момент нет данных ни о сроках начала продаж модели в России, ни о цене на Karoq для отечественного рынка. Но он точно должен стоить дешевле более престижного Kodiaq, цена которого начинается от 1,39 миллионов рублей.