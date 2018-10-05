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Артефакты затормозили открытие трассы М-11
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Археологические находки затормозили открытие трассы М-11 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург» не будет запущена во время из-за ценных археологических находок. Об этом сообщается на сайте «Автодора».
«Предметы эпохи раннего железного века были найдены у поселка Войскорово на 663-м км строящейся скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Наиболее «ранним» находкам — больше 3 тыс. лет!», — сообщили в ведомстве.
Также при строительстве были обнаружены артефакты более поздних эпох, включая сооружения времен Великой Отечественной войны.
В пресс-центре «Автодора» добавили, что строительство будет возобновлено после того, как будут завершены археологические раскопки. Точное время возобновления работ пока не известно, подчеркивается в сообщении.
В июне нынешнего года сообщалось, что несколько десятков автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина.
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