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Названа самая продаваемая машина в России
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Названа самая продаваемая машина в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
За девять месяцев 2018 года Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Всего с начала года было продано 76 189 автомобилей Lada Vesta. Продажи выросли на 39 процентов.
Kia Rio оказалась на втором месте по продажам с показателем в 75 071 авто (рост на два процента). Третьим лидером стала Lada Granta: всего было продано 70 186 таких моделей (рост на десять процентов).
Ранее Lada Vesta заняла первое место по продажам среди машин, произведенных российскими компаниями. Вторая строчка досталась Lada Granta, а третья — универсалу Lada Largus.
Также «Автостат» сообщал, что самой популярной машиной на российском вторичном рынке стала Lada, на втором месте оказалась Toyota, а замыкает тройку лидеров Nissan.
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