Названа самая продаваемая машина в России

За девять месяцев 2018 года Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Всего с начала года было продано 76 189 автомобилей Lada Vesta. Продажи выросли на 39 процентов.

Kia Rio оказалась на втором месте по продажам с показателем в 75 071 авто (рост на два процента). Третьим лидером стала Lada Granta : всего было продано 70 186 таких моделей (рост на десять процентов).

Ранее Lada Vesta заняла первое место по продажам среди машин, произведенных российскими компаниями. Вторая строчка досталась Lada Granta, а третья — универсалу Lada Largus