В Латвии возродят производство «РАФиков»

В Латвии возродят советскую марку RAF. На данный момент в стране уже зарегистрирована компания под названием «Rigas Autobusu Fabrika, RAF» («Рижская автобусная фабрика»).

Как сообщает «Российская газета», возрожденные «РАФики», скорее всего, будут представлять собой электрический городской транспорт — микроавтобусы и троллейбусы.

«Вероятнее всего, это будет транспортное средство на одной базе или гибрид автобуса и троллейбуса, который сможет подключаться к городской контактной сети для подзарядки и движения, а также иметь собственный запас хода на аккумуляторах», — цитирует «Российская газета» слова эксперта по прибалтийскому авторынку, директора «Вильнюсской автомобильной компании» Кирилла Шумейко.

Помимо этого, под маркой RAF планируется выпускать автоприцепы, а позднее наладить сборку микроавтобусов в партнерстве с одними из мировых автопроизводителей. Каким именно, пока не уточняется.

Ожидается, что полноценная работа нового предприятия начнется в 2020 году.

«Рижскую автомобильную фабрику» построили в 1949 году, а в 1953-м начали выпуск машин. Предприятие успешно работало в 50-70-х годах, но затем все пошло на спад. В 1998-м завод признали банкротом.