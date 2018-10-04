Кроссовер Peugeot 3008 получил полный привод

Компания Peugeot представила в Париже новую модификацию вседорожника 3008. Ранее он предлагался только с приводом на передние колеса, однако, благодаря разработанной французами гибридной силовой установке, получил электромотор на задней оси.

Силовая установка именуется просто Hybrid4, и существует в двух вариантах. Первый, который и был анонсирован для Peugeot 3008 в качестве системы полного привода, состоит из 200-сильного бензинового мотора и двух электродвигателей — на передней и задней оси. Совокупная мощность силовой установки составляет, таким образом, внушительные 300 л.с.

В паре с двигателем работает входят новая 8-ступенчатая АКП, разработанная специально для гибрида, многодисковое сцепление "мокрого" типа и стартер-генератор.

Бензин-электрический кроссовер Peugeot 3008 способен ускориться до 100 км/ч за 6,5 с, а с использованием только электротяги может проехать до 60 км.

Производитель заявил, что гибридная силовая установка получила 4 режима работы. В их числе электрический Zero Emission, а также режимы "Спорт", "Гибрид" и "Комфорт". Кроме того, гибридные Peugeot с такой силовой установкой смогут функционировать в "однопедальном" режиме, когда для замедления автомобиля достаточно просто отпустить ногу с педали газа: в этом режиме система рекуперации энергии торможения особенно эффективна. При помощи функции e-Save часть заряда батареи можно резервировать.

Наконец, цифровая панель приборов i-Cockpit и мультимедийная система получили ряд новых настроек и способны отображать специфическую информацию о работе силовой установки.

Имеется у новинки и двухмоторный вариант, который предназначен для переднеприводных моделей. Отдача бензинового мотора в ее составе уменьшена до 180 л.с., а совокупная мощность силовой установки в этом случае составляет 225 л.с. Энергозапас для гибридов обеспечивает литий-ионная батарея, которая устанавливается под вторым рядом сидений (утверждается, что пространство салона и багажника серийных машин при этом не страдает). Мощность аккумулятора составляет от 11,8 до 13,2 кВт/ч, а зарядить его от бытовой электросети можно за 7 часов. При использовании специальных зарядных устройств время зарядки сокращается до 1,5 часов.

В Peugeot заявили, что Hybrid будет устанавливаться не только на кроссовер 3008, но и на семейство 508 — правда, последнее получит только переднеприводный вариант. Продажи гибридных Peugeot в Европе планируется начать в середине 2019 года. В России, надо полагать, гибридные 3008 вряд ли появятся из-за высокой стоимости.