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VW назвал дату дебюта самого маленького кроссовера
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Volkswagen назвал дату дебюта самого маленького кроссовера 

Motor.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen определилась с датой дебюта компактного кроссовера T-Cross. Модель рассекретят 25 октября, а ее публичный дебют состоится в начале ноября на автосалоне в Сан-Паулу.
Самый маленький кроссовер «Фольксвагена» построен на модульной платформе MQB. Автомобиль на 38 сантиметров короче «Тигуана» (длина новинки — 4199 миллиметров), а его колесная база на 27 сантиметров меньше (2651 миллиметр).
Модель получит сдвижные сиденья второго ряда, электронную приборную панель, беспроводную зарядку для смартфона, 300-ваттную аудиосистему Beats, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем, четыре USB-порта в салоне, а также 18-дюймовые колесные диски.
В гамму двигателей войдут литровые трехцилиндровые агрегаты мощностью 95 и 115 сил, 150-сильный мотор 1.5 и дизельная «четверка», выдающая 95 сил и 250 Нм момента. Коробки — пяти— и шестиступенчатая «механика», а также «робот» с двумя сцеплениями.
Основными конкурентами Volkswagen T-Cross станут Nissan Juke, Citroen C4 Aircross и Peugeot 2008.
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